Por O Dia

Publicado 25/11/2020 00:00

A operação de ecobarreiras nos rios Arroio Pavuna e Pavuninha, que desaguam no sistema lagunar da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, começou nesta semana. O objetivo das estruturas é reter plantas aquáticas e resíduos sólidos flutuantes, para impedir que cheguem às lagoas da região e à praia da Barra.

A primeira barreira foi instalada no Rio Anil. A estimativa é que, com mais duas estruturas semelhantes, seja possível recolher mais de 300 toneladas de lixo por mês. O secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, supervisionou a equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), responsável pela ação.

"Só no Rio Anil, a nova ecobarreira que instalamos vai reter mais de 100 toneladas de lixo que chegam no Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá. Um grande ganho para a população e para o meio ambiente", afirmou o secretário do Ambiente.

"A pauta ambiental é prioridade para nós. A gente sabe que, olhando para o meio ambiente, o que fizemos hoje ainda é pouco, é uma primeira ação, mas é o começo de um tempo de respeito ao ambiente e de demonstrar que desenvolvimento econômico e sustentável devem caminhar lado a lado", completou o governador em exercício Cláudio Castro.