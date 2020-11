Coletiva com o Governador em Exercício Cláudio Castro Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por Bernardo Costa

Publicado 24/11/2020 18:12

Rio - O governador em exercício do Estado do Rio, Cláudio Castro, anunciou em entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira, medidas para fazer frente ao aumento dos casos de covid-19 no Estado do Rio. Dentre as medidas, estão a ativação de 214 leitos na rede pública e privada e um programa de testagem em massa, cujos locais para o diagnóstico da população, segundo Castro, serão anunciados em 48 horas.



"Faremos a testagem em massa da população, com realização de testes PCR e diagnóstico por imagem. Com o diagnóstico precoce, iremos diminuir a necessidade de internação nas UPAs e hospitais", disse Cláudio Castro, que classificou a atual situação de preocupante.



Cláudio Castro afirma que estuda reabrir hospitais de campanha no Rio.



Castro afirmou que não se pode falar em segunda onda da covid-19. E atribuiu o aumento de casos às eleições municipais e realização de eventos com aglomeração. "Não há dúvida de que o processo eleitoral contribuiu para o aumento de casos verificados na última semana. Mas não se pode falar ainda em segunda onda, ainda não temos certeza disso. Além das eleições e realização de outros eventos na cidade, também temos as fronteiras abertas, pessoas vindo da Europa", disse Castro, que afirmou que irá recrudescer a fiscalização a eventos com aglomeração: "Entendemos que esta atividade é de responsabilidade dos municípios. Mas não vamos nos eximir de responsabilidade e vamos aumentar a fiscalização em parceira com as prefeituras".

Também presente na entrevista coletiva, o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves informou que os 214 novos leitos já estão inseridos na fila de regulação do SUS. "Visitei as unidades hospitalares de noite e de madrugada e detectei que havia esses leitos disponíveis, mas que não estavam inseridos no sistema de regulação", disse Chaves.

Perguntado por que não estavam inseridos no sistema, Chaves respondeu: "Pergunte a eles", dando a entender que se referia à gestão anterior à de Cláudio Castro.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os 214 leitos estão divididos nas seguintes unidades: Hospital Estadual Anchieta (25), Hospital Universitário Pedro Ernesto (45), Hospital São Francisco na Providência de Deus (60), Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (25), Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (13), Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz (36), e Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (10).

VACINAÇÃO



O governador em exercício, Cláudio Castro, também disse que determinou ao secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, a elaboração de um plano estadual de imunização para quando a vacina contra a covid-19 estiver disponível no Rio.



"A determinação é para que tenhamos o plano pronto com antecedência, com compra de todos os insumos necessários, seringas, agulhas, gazes, EPIs etc. Para que não tenhamos os problemas verificados anteriormente, de sobrepreço, compras emergenciais e aquela situação de comprar e não receber".

LOCKDOWN DESCARTADO

Cláudio Castro descartou voltar atrás nas medidas de flexibilização da economia no Estado do Rio. Durante reunião, na tarde desta terça-feira, com representantes do setor de Serviços, ele afirmou ter feito um pedido de ajuda para que todos fortaleçam as medidas de prevenção nos estabelecimentos comerciais.

"Não há nenhuma hipótese de voltarmos atrás na flexibilização. Ou seja, não fecharemos nada neste momento. A nossa ação está clara. É uma ação de conscientização. Fizemos um pacto público para que sejam aumentados os cuidados com as regras de higiene, tanto em relação aos funcionários desses estabelecimentos quanto a clientes", disse Castro.

Participaram da reunião com o governador em exercício e o secretário de Saúde: Ângela Costa, presidente da Associação Comercial do Rio; Fábio Queiroz, presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj); Fernando Blower, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio (SindRio); Vander Giordano, conselheiro da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce); Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio; e Eduardo Barata, presidente da Associação de Produtores Teatrais do Rio. O secretário estadual de Fazenda, Guilherme Mercês, também participou do encontro.

HOSPITAL DE NOVA IGUAÇU E BOLETIM

Cláudio Castro afirmou, ainda, que determinou a abertura do Hospital Modular de Nova Iguaçu, que ficou pronto, mas nunca chegou a ser ativado. Segundo ele, a unidade, que terá capacidade para 300 leitos, terá irá funcionar como um centro de monitoramento da doença e de testagem da população.

De acordo com o boletim desta terça-feira da Secretaria estadual de Saúde, a taxa de ocupação do leitos destinados à covid-19 no estado está em 40% em leitos de enfermaria e 77% em leitos de UTI. Segundo a pasta, a rede dispõem atualmente de 191 leitos de enfermaria e 161 de UTI.

Já o boletim desta terça-feira da Secretaria municipal de Saúde, aponta taxa de 93% de ocupação dos leitos de UTI na cidade do Rio da rede SUS, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, e 70% de leitos de enfermaria.



