Confronto em São Gonçalo terminou com dois bandidos baleados e um morto Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 06:37

Rio - Uma troca de tiros terminou com dois suspeitos baleados e um morto, no fim da tarde desta terça-feira (24), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava em um carro roubado e teria feito disparos contra policiais do 7º BPM (São Gonçalo).



Os bandidos, segundo a polícia, são da localidade conhecida como Jardim Miriambi. Ele foram interceptados por policiais do Grupamento de Ações Táticas.



Eles teriam roubado um veículo, modelo Hyundai, no bairro vizinho Laranjal.Os agentes patrulhavam a região quando foram alertados por conta do assalto.



NA tentativa de abordagem, houve o confronto. Um policial militar ficou ferido por conta de uma colisão. Todos os feridos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê.