Rio - Um deslocamento em massa de motoboys, que programaram uma manifestação às 8h em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, deu um nó no trânsito da região na manhã desta quarta-feira. Por causa do protesto, a Polícia Militar interditou a Rua Pinheiro Machado, no mesmo bairro, em ambos os sentidos.

Os manifestantes cobram respostas sobre o sumiço de um colega de profissão desaparecido desde o último domingo. Márcio Alexander Nunes, de 33 anos, saiu do Cachambi, na Zona Norte, para uma entrega e não foi mais visto.

Devido à interdição da Rua Pinheiro Machado, os desvios estão sendo feitos pela Praia de Botafogo, sentido Centro, e pela Rua Álvaro Chaves, sentido Botafogo. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, há congestionamento no trânsito no Túnel Santa Bárbara e na Rua 31 de Março, na altura do Sambódromo. O Aterro do Flamengo e Túnel Rebouças apresentam melhores condições de tráfego.



Segundo a mulher de Márcio, Daniely dos Santos Pimenta, de 23 anos, ele deixou o bar para o qual prestava serviço às 16h45 para uma entrega em Vila Isabel, também na Zona Norte. A cliente estranhou a demora e acionou o estabelecimento, que avisou à família. O caso foi registrado na Cidade da Polícia na segunda-feira e está sendo investigado.