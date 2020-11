Ativista André Barros usa trecho da Bíblia e fala sob liberação da maconha Arquivo pessoal

Publicado 25/11/2020 14:22

Rio - O advogado e ativista do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) André Barros, usou sua pagina oficial do Facebook para postar um trecho da Bíblia e defender a liberação da maconha no Brasil. O texto retirado do livro de Gênesis, capítulo um, versículo 29, é: "Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente; ser-vos-ão para mantimento".

André Barros concorreu nas eleições municipais deste ano ao cargo de vereador da capital do Rio. Ele obteve 4.647 votos, ficando de fora da cadeira do legislativo. Uma de suas principais frente de defesa era a liberação do uso da maconha.

O ativista é advogado da Marcha da Maconha, mestre em ciências penais e membro da Comissão de Direitos Sociais e do Instituto dos Advogados Brasileiros.