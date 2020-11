Por O Dia

26/11/2020 00:00

A cidade do Rio de Janeiro vai receber a primeira imersão cômica do mundo, a Comedy Con Brasil. Previsto para acontecer durante o mês de agosto do próximo ano, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, o evento terá horas de programação simultânea em todas as ramificações da comédia, como seriados, programas de TV, circos, games, e stand ups.

A Comedy Con não será palco apenas para comediantes consagrados, mas vai contar com programações de conteúdo didático e de formação para artistas iniciantes e o público em geral, interessados na carreira que a comédia proporciona. Palcos para apresentação de humoristas iniciantes serão uma boa oportunidade de descoberta de novos talentos.

A diversidade também estará presente com programações inclusivas e democráticas, como o Mulheres na Comédia; Comediantes Negros, Comediantes deficientes e acessibilidade aos espaços e conteúdos. O produtor André Binnios, um dos organizadores da Comedy Con, destaca o crescimento deste setor no país.

"O boom na comédia e humor no Brasil já vem de alguns anos. A pandemia veio e deu uma parada em tudo, e o setor cultural foi o que mais sofreu. A Comedy Con vem no momento certo: pós-pandemia, na expectativa da vacina no início de 2021, e reativando a cena do humor e da comédia como um todo. E, claro, possibilitando a visibilidade do setor para o Rio de Janeiro e para todo o país com um evento nunca antes visto no mundo", afirma Binnios.

Segundo dados da Comedy Con Brasil em parceria com agentes e produtores artísticos, são cerca de 30 artistas em destaque no stand up do país, com uma média de até 50 shows por mês, tendo um público que varia de 200 a 1 mil pessoas por show. Somado a toda cadeia produtiva do setor, que inclui empresários, agentes, produtores e fornecedores, o stand up comedy tem um faturamento anual no Brasil de cerca de R$ 180 milhões.

"No aspecto econômico, destaca-se o papel que a Comedy Con passará a ter no calendário da cidade. Ele será motivo de fluxo de pessoas, do Brasil e do exterior, e recursos no período antecessor e posterior, aquecendo o turismo e beneficiando toda uma cadeia com hospedagens, restaurantes, shoppings e diversos serviços de entretenimento, por exemplo", diz Rhodrigo Ribeiro, produtor cultural e criador do evento.

Até o momento, já são mais de 70 comediantes brasileiros confirmados e 12 internacionais. Paulinho Serra — que também é um dos organizadores da Comedy —, Tom Cavalcante, Murilo Couto, Marcos Castro, Suzy Brasil, Arianna Nutt, Maurício Meirelles, Rossicléa e Rafael Cortez são alguns nomes que integram o elenco.

"A Comedy Con vai se transformar numa vitrine para diversos segmentos, fortalecendo a cadeia de produção dentro dessa indústria, abrindo portas para novos humoristas, produtores e toda gama de serviços envolvida: áudio visual, criação, roteiro, design etc. Tudo isso sendo mostrado dentro de um evento único no mundo que promove e ratifica o sucesso da comédia, atraindo milhares de novos consumidores", completa Binnios.

O evento ainda terá um viés social representado pela parceria com a Junior Achievement (JA), organização global sem fins lucrativos. A empresa irá programar painéis temáticos mesclando a educação e o humor, e criará uma ativação tendo como referência a busca por soluções, ideias e empreendedorismo dentro do contexto da cultura.

A iniciativa também vai estimular a visita de estudantes da rede pública de ensino e de comunidades onde atua e utilizar banco de talentos para contratação de equipes de recepção, atendimento, operacional e produtores para atuarem no evento.