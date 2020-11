Por O Dia

Publicado 26/11/2020 00:00

Os shoppings Rio Design Barra e Rio Design Leblon abriram as portas para as duas primeiras unidades da Casa Reviva Conceito na cidade. Com o propósito de ressignificar o consumo, a partir da mudança de vidas promovida pela ONG Reviva, a loja surge como uma ferramenta para garantir direitos humanos, formada por empreendimentos econômicos solidários que apoiam o movimento pela transformação de comunidades do Brasil e da África.

Além de uma seleção apurada de itens de moda, decoração, design, bem-estar, cosméticos e gastronomia de mais de 50 artesãos e produtores brasileiros, os clientes poderão encontrar também artistas renomados, como Patrícia Maranhão, e itens da Ilha do Ferro, oferecidos pela parceria com a Annesso, marca de obras de arte e itens artesanais de decoração com assinatura exclusiva e que incentivam comunidades de todo Brasil.

"Vamos levar toda nossa experiência humana de marca e reforçar a valorização da arte e do artesanato brasileiro e apresentando realidades tão próximas que precisam tanto ser transformadas. Quando levamos a assinatura conceito para essas lojas, queremos trazer a ideia da concepção de novos formatos, produtos diferenciados e artistas que só serão encontrados dentro destes espaços", acredita Bruno Silvestre, um dos idealizadores da Casa.

Bruno Silvestre e Beatriz Marcelino, que estão à frente do projeto e fundaram a ONG Reviva em 2013, encararam o desafio das aberturas das duas lojas, em novembro de 2020, com apenas 20 dias de diferença. O objetivo da dupla era acelerar a transformação comunitária de Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, e na região remota de Nampula, em Moçambique, na África, gerando empregos, educação e renda para diversas famílias.

A curadoria é sustentada pelo nível de impacto sociocultural e ambiental dos produtos feitos por artesãos brasileiros, a fim de promover novas formas de consumo e processos de produção conscientes e justos para o entorno. Sem fins lucrativos, a ONG Reviva é amparada, além dos espaços físicos lojas, pela marca de bem-estar Sinta-se em Casa e a grife de roupas Voz, com lucro de cada peça integralmente doado para a organização.

A ONG promove, ainda, expedições humanitárias em comunidades do Brasil e Moçambique. Nos locais onde atua, a Reviva promove oficinas de estamparia de tecidos e capacitação de professores para ministrar aulas nas escolas locais. A iniciativa tem como objetivo ainda a criação de postos de trabalho e uma fábrica de tecidos reciclados no Jardim Gramacho.

O Rio Design Barra fica na Avenida das Américas 7.777. Já o endereço do Rio Design Leblon é Avenida Ataulfo de Paiva 270.