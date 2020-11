Por O Dia

Publicado 26/11/2020 00:00

Celebrando o Dia Nacional do Doador de Sangue, ontem, um grupo de 12 funcionários do MetrôRio estiveram no Hemorio para fazer doações de sangue e ajudar com os estoques do instituto. A iniciativa tem como objetivo incentivar a doação e aumentar a oferta de bolsas de sangue durante o período de férias e comemorações de fim de ano, que registram redução no número de doadores.

Com a ação, os voluntários esperam mobilizar mais pessoas. Segundo o Hemorio, por conta da pandemia, houve uma queda nas doações de sangue, afetando o abastecimento das principais unidades hospitalares do estado.

"Ver os hemocentros unidos em celebração a um dia tão especial tem um significado muito importante. Só é possível garantir a continuidade das coletas de sangue durante a pandemia com uma grande corrente de solidariedade", explica o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.

O instituto fica na Rua Frei Caneca 8, próximo ao Hospital Municipal Souza Aguiar, e funciona das 7h às 18h.