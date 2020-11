Maria José de Souza, 48, conhecida como "Tia Carla Perez" Reprodução

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta quarta-feira, uma mulher por posse ilegal de munição de uso restrito no Méier, Zona Norte do Rio. Maria José de Souza, de 48 anos, conhecida como "Tia Carla Perez", é apontada como pessoa de confiança de Carlos Henrique dos Santos, o Carlinhos Cocaina, chefe do tráfico de drogas da Cidade de Deus, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Civil, por ser de confiança, Tia Carla Perez era a escolhida para transportar drogas, armas e munições entre comunidades controladas pela facção Comando Vermelho. Na ação, foram apreendidas 1.550 munições calibre 762x51, que seriam entregues na Cidade de Deus. Ela foi autuada por associação criminosa e posse ilegal de munição de uso restrito.