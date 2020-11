Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 06:38

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o assassinato de um jovem de 23 anos, identificado como Diego de Jesus Quintanilha, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O corpo do rapaz foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25) com marcas de tiros, na Rua Edgard Mendonça, no bairro Gradim.

A Polícia Militar disse que foi acionada logo no início da manhã para uma ocorrência de encontro de cadáver. Ainda segundo a PM, não havia nenhum parente da vítima no local.



O corpo foi periciado pela DHNSGI. A Polícia busca por imagem do circuito de segurança da região que possa ajudar na identificação dos autores dos disparos.