Portal dos Procurados Divilgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 09:21 | Atualizado 26/11/2020 09:54

Rio – O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou nesta quinta-feira (26) um cartaz com a foto de uma mulher acusada de roubar motoristas de aplicativos de passageiros, na Baixada Fluminense. Thais Francisco Lima Barcelos Zampires, de 28 anos, é considerada foragida da Justiça.



De acordo com investigações da 59ª DP (Duque de Caxias), no último dia 11 de outubro, Thais solicitou uma viagem, nas proximidades do viaduto Negrão de Lima, no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio usando o aplicativo de passageiro.



O destino final da viagem era a Rua Vicente Guerreiro, nº 15, Vila São José, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a viagem, a criminosa teria declarado que não era do Rio de Janeiro, mas sim do estado do Espírito Santo.



Ela permaneceu todo o percurso ao telefone em troca de mensagens e que, já próximo ao município de Duque de Caxias, efetuou uma ligação para alguém dizendo: "OI, amor. Tudo bem? Vamos sair hoje? Olha...estou próximo...estou chegando...daqui a pouco te ligo".



Quando a corrida se aproximava de seu destino, ela teria ligado novamente para seu interlocutor e dito: "Amor, estou aqui perto, o "Uber" vai entrar na rua...se prepare, porque estou chegando". A cerca de um minuto do destino que seria o ponto final da corrida, momento este que Thais disse "Aqui não! Vá mais um pouquinho para a frente...anda mais um pouquinho!" e que, mesmo estranhando a situação, obedeceu ao comando e andou mais alguns metros com o carro.



Thais chegou a entregar a vítima uma nota de R$ 100 para pagar a corrida que custou R$ 60,00, e que, ao se virar para pegar o troco, fora surpreendida com a frase "perdeu!" proferida por um homem que estava do lado esquerdo do veículo, em frente a porta do motorista e que portava uma arma de fogo, o qual se mostrou muito violento e agressivo e subtraiu os pertences da vítima, além do próprio veículo.



Após diligências, a Autoridade Policial da 59ª DP obteve a qualificação de "Thay", identificando-a como Thais Francisco Lima Barcellos Zampires, pessoa oriunda do estado do Espírito Santo.



Ela possui antecedentes criminais no estado de origem, já tendo sido inclusive detida em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Thais Francisco, que ainda se encontra em liberdade e também da identificação do homem que acompanhava, denuncie anonimamente pelos seguintes canais abaixo:



Whatzapp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,



Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177



APP “Disque Denúncia RJ “.



https://twitter.com/PProcurados (mensagens)



Todas as informações sobre o caso serão encaminhadas para 59ª DP que está encarregada do caso e do inquérito criminal.