Publicado 26/11/2020 11:16 | Atualizado 26/11/2020 11:18

Rio - Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) resgataram um motorista de caminhão que foi sequestrado em um assalto, na manhã desta quinta-feira, no interior da Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade do Rio. Houve troca de tiros no local entre policiais e assaltantes, no momento em que a equipe policial fazia buscas pelo caminhão e o motorista.

No vídeo, os bandidos reagem com tiros a chegada do blindado no local.

Após cessarem os tiros, o caminhão foi recuperado e o motorista foi encontrado ileso.

A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).