Mulher é denunciada por xingar e bater em criança em condomínio de Del Castilho, Zona Norte do Rio Reprodução/ Arquivo Pessoal

Por Beatriz Perez

Publicado 26/11/2020 16:05 | Atualizado 26/11/2020 16:30

Rio - A Polícia Civil investiga se uma mulher xingou e agrediu um menino de apenas sete anos de idade no playground de um condomínio em Del Castilho, Zona Norte do Rio. Segundo a denúncia, Gabriela Laia também teria segurado o menino para que seu filho batesse nele. Imagens de câmera de segurança mostram a mulher presenciando a criança sofrendo diversas agressões por parte de outro menino por volta das 21h do último domingo (22).

Mulher é investigada por xingar e bater em criança no play de condomínio em Del Castilho, Zona Norte do Rio.

Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/gz1HbQWQfM — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2020

A mãe da vítima, Amanda Santos de Souza, estava em seu apartamento quando foi avisada por uma vizinha amiga de que o filho Davi estava sendo agredido por outra moradora do prédio. Ao descer para encontrá-lo, conta a bancária, a mulher negou as agressões. "Ela veio toda calma dizendo não bateu no meu filho. Ela disse que pegou nas mãos deles dizendo que eles eram amigos", relata.

Amanda então chamou a amiga que a avisou sobre a agressão para esclarecer a situação. Quando Marcelle chegou ao playground, Isabel, mãe da suposta agressora, a violentou com arranhões e uma mordida, segundo depôs à polícia.

A mulher teria tirado satisfação com a criança após uma briga entre os meninos por conta de um brinquedo. Davi costuma brincar no condomínio e agora não quer mais descer para o play assustado após as agressões.

Em imagens de segurança do condomínio é possível ver a mulher dando um tapa na cabeça de Davi e em seguida um menino chega e começa a agredi-lo na presença da mulher.

Segundo Amanda, testemunhas acompanharam o caso. Uma vizinha gritou para tentar impedir as agressões.

Amanda relata que o menino perdeu o pai há 1 ano e quatro meses e conta emocionada que se sentiu impotente diante da situação. "Eu não consigo tirar as imagens da minha cabeça. Foi um sentimento de impotência e desespero porque não pude estar com ele para tirá-lo daquela situação", lamenta.



O delegado da 23ª DP (Méier), Deoclecio de Assis, disse que as partes envolvidas estão sendo ouvidas e foram encaminhadas para exame. Caso as autorias se confirmem, as mulheres poderão responder por injúria e lesão ou vias de fato, por conta dos xingamentos e agressões.

A reportagem tenou contato com Gabriela Laia, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.