Arquivo Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 15:05 | Atualizado 26/11/2020 15:33

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), representando a força-tarefa criada pela Polícia Civil para combate à milícia, prenderam duas pessoas suspeitas de crimes eleitorais em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira. Os suspeitos estavam de com material de campanha de um dos candidatos a prefeito do município, de dezenas de cestas básicas e de material para cadastramento de eleitores.



Os dois são também suspeitos de integrar uma milícia que controla a venda de gás, distribuição de água e venda de cestas básicas na comunidade da Malvina, no bairro de Vilar dos Teles, no mesmo município. Ainda de acordo com a polícia, um dos presos é agente de saúde da prefeitura de São João de Meriti.