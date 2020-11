Testagem para covid-19, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 26/11/2020 13:54 | Atualizado 26/11/2020 13:54

Rio - A Prefeitura de São Gonçalo iniciou, na última quarta-feira, a testagem em massa de covid-19 na Praça Zé Garoto, no Centro da cidade, na Região Metropolitana do Rio. No entanto, no segundo dia de atendimento, nesta quinta-feira, o novo posto de testagem já estava com filas e demora no atendimento. Segundo dados do boletim de coronavírus do município, o número de casos da doença na cidade vem aumentando desde a última semana.

O entregador Ramsés Considera, de 28 anos, chegou ao posto às 8h30 para realizar o teste de covid-19 e só foi atendido às 10h30, duas horas depois.

Publicidade

"Estava um pouco demorado até por causa da grande quantidade de pessoas para ser atendidas, tinha uma fila grande. Mais de 100 pessoas, com certeza, tinha.", disse.

fotogaleria

Publicidade

Apesar da demora no atendimento, a espera pelo resultado está sendo mais rápida e eficaz. Ramsés relatou ao DIA que o resultado ficou pronto em 15 minutos, após a realização do teste. Segundo informações da Prefeitura, os testes positivos são encaminhados para o Centro de Triagem, onde um médico assume o caso.

A estrutura do posto na Praça Zé Garoto conta com dois ônibus da Guarda Municipal, técnicos de enfermagem e enfermeiros, pessoal administrativo, voluntários da Defesa Civil e guardas municipais. A nova unidade de testagem em massa pretende desafogar as outras trezes da cidade, que desde março oferecem o teste rápido.

Publicidade

O posto de testagem na Praça Zé Garoto funcionará diariamente, inclusive aos finais de semana, das 8 às 17 horas.

Casos de covid-19 em São Gonçalo

Publicidade

O município ocupa a terceira posição no número de contaminados e mortos por decorrência do novo coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o governo do Estado, São Gonçalo tem 15.531 casos confirmados e 812 mortes de covid-19.

No entanto, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira, São Gonçalo contabiliza, até o momento, 22.785 casos confirmados, 21.010 curados, 78 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, 943 em quarentena domiciliar, 754 óbitos confirmados e 20 óbitos em investigação.

Publicidade

Taxa de ocupação de leitos

O Hospital de Retaguarda Gonçalense está com 25 leitos de enfermaria e 23 de CTI, 80% estão ocupados. A Prefeitura informou que está fazendo obras emergenciais na unidade para abrir mais 50 leitos.



Já o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, mantém 23 leitos de CTI e 30 de enfermaria. No Pronto Socorro de São Gonçalo, no bairro do Zé Garoto, são seis leitos de enfermaria e sete de CTI. As UPAs Nova Cidade e Pacheco têm seis leitos de enfermaria no total e o Pronto-Socorro Infantil, 12 leitos de enfermaria e sete de CTI.

Publicidade

Medidas de restrição

São Gonçalo anunciou na semana passada novas medidas de isolamento social, devido ao aumento no número de casos de covid-19. A cidade estava em bandeira amarela (risco baixo) e passa para bandeira laranja (risco médio).

Publicidade

Algumas atividades de setores do turismo, cultura, lazer, educação, igrejas, academias e congêneres, estão proibidas até o dia 27 de novembro.

Shopping centers, centros comerciais e galerias vão poder funcionar com 2/3 da capacidade, porém com horário restrito. O horário de funcionamento passa a ser das 12h às 20h, com uso de máscara obrigatório. Os estabelecimentos precisam medir a temperatura dos clientes e ter disponibilidade de álcool gel e sanitizante. Praças e quiosques de alimentação devem ser limitadas a 2/3 da capacidade de mesas e assentos.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro