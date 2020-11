Recompensa por informações sobre o duplo homicídio é de R$ 5 mil Divulgação / Disque Denúncia

26/11/2020

Rio - A Polícia Civil pediu a prisão de quatro pessoas acusadas de participação na execução de dois soldados do Exército em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, em julho deste ano. Victor Hugo Xavier e Daniel Ferreira de Azevedo tioveram os corpos carbonizados e foram encontrados em um carro queimado no bairro Pacheco.



O delegado Mario Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), disse que a conclusão das investigações ocorreu no mês de outubro, mas só agora a justiça expediu os mandados de prisão.



“Não podemos divulgar os nomes porque estamos levantando informações para chegar até eles e efetuar a prisão de cada um”, explicou o delegado.



Militares do Exército Brasileiro, Victor Hugo e Daniel estavam assistindo uma partida entre Flamengo e Fluminense em uma casa de festas no Mutondo. Os dois saíram dali e foram para um bar no bairro Raul Veiga. Segundo testemunhas, os amigos foram mortos por conta de uma discussão de trânsito.



Victor Hugo era lotado no 21º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) e Daniel na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, ambos em Jurujuba, Niterói. Os corpos só puderam ser identificados por exames da arcada dentária.