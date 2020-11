Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:43 | Atualizado 26/11/2020 15:36

Rio - Uma operação comandada pela Polícia Federal, com apoio de policiais militares, nesta quinta-feira (26), em Niterói e São Gonçalo , cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra responsáveis por abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O delegado que cuida do caso, Fabrício Alonso Martinez, comentou sobre as investigações e relatou que um homem, em específico, chamou a atenção das autoridades.