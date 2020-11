Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

Uma professora de Educação Especial da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) foi laureada com o Special Tribute Inovação e Boas Práticas com Foco na Humanidade, concedida pela Brain Connection Brasil. O prêmio, vencido por Veronica da Cruz, é um dos maiores em reconhecimento internacional ao homenagear brasileiros com ações que impactam a vida de centenas de pessoas e têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos no dia a dia.

Moradora de Campo Grande e professora na unidade Favo de Mel, no Centro de Apoio Especializada à Educação Profissional (CAEP), em Quintino, a pedagoga se destacou com o trabalho Atendimento Educacional Individualizado (AEI), utilizando a Neurociência e Música junto a Pessoas com Deficiência Intelectual de Alta Complexidade e Múltipla.

No projeto que criou, ela propõe uma quebra de paradigma sobre a limitação das pessoas com deficiência e defende que, além de atividades rotineiras, como trabalhar e afazeres domésticos, os deficientes desenvolvem muito bem habilidades artísticas. Por meio dos sons e vibrações de instrumentos musicais, os alunos desenvolvem a linguagem, a capacidade auditiva e intelectual, a memória, e estimulam a expansão cognitiva, psicomotora e afetiva.

"Eu mostro que a neurociência, em dueto incrível com a música, oportuniza uma melhora significativa no aspecto sonoro-musical, na ampliação dos elementos rítmico-melódicos, nas habilidades psicomotoras, socioemocionais, na memória, atenção, tomada de decisões, assim como autoexpressão, linguagem e controle inibitório, tendo reflexos positivos na aprendizagem e vida cotidiana de cada aluno meu atendido. Quebramos os paradigmas e preconceitos de que a pessoa com deficiência não é capaz de nada. Ao contrário, podem trabalhar, namorar, casar, morar sozinhos. Elas podem ser o que quiserem. E, no nosso caso, músicos", salienta Veronica, especialista em Neurociência Pedagógica.

A cerimônia de premiação aconteceu no modelo virtual, durante o Congresso Internacional de Neurociências e Aprendizagem Brain Conncetion. O prêmio incluiu medalha, certificado, com selo prata europeu e selo Boas Práticas, e o nome incluído na instituição com atuação em toda a União Europeia.

"É com muita alegria que recebi a notícia sobre a premiação da professora Veronica Cruz, que simboliza o reconhecimento pelo seu trabalho impecável. Essa conquista é motivo de orgulho para a educação pública fluminense que mesmo diante de adversidades, rompe barreiras e faz a diferença na vida da população. Parabenizo a Veronica pela homenagem e aproveito para reiterar que quando unimos amor por aquilo que fazemos, competência e dedicação, o resultado é esse", pontuou a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e inovação, Maria Isabel de Castro.

No último fim de semana, Veronica, que é ainda autora do livro Escolha ser Feliz, lançado no ano passado, durante a Bienal do Livro, também ganhou o prêmio Drª. Marta Pires Relvas, pelo trabalho desenvolvido na unidade Favo de Mel, tendo a música como metodologia neuropedagógica do saber.

"Pra mim, é uma grande alegria receber também este prêmio, pois fui aluna dela, orientanda, assim como foi ela quem escreveu o prefácio do meu livro. Uma profissional de competência sem igual! Uma pessoa generosa, simples, que compreende profundamente que ao acender a luz do outro, sua luz não apaga. Pelo contrário! Ganha ainda mais brilho, justamente por isto. Alguém que tenho muita gratidão e carinho por sua vida. Que oro e peço sempre a Deus que a abençoe" salienta Veronica Cruz.

O Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional é o único do país dedicado exclusivamente a pessoas com deficiência intelectual preparando-os para o mercado de trabalho e atende há 24 anos centenas de jovens. Nos próximos dias 10 e 12, a educadora pode vencer o Prêmio Luiz Carlos de Lima Silveira, no III Simpósio Brasileiro de Neurociências — Ciência e Cognição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).