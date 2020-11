Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

O Departamento de Trânsito do Rio (Detran) realiza amanhã mais um mutirão de serviços de habilitação, com 10 mil vagas. O órgão também vai reabrir mais 22 postos, marcando a volta total do serviço, em 81 unidades do Rio. Na Zona Oeste, é a vez do posto de Campo Grande retomar as atividades presenciais.

Para ser atendido, é preciso realizar agendamento prévio para que não haja aglomeração nos postos. As vagas foram disponibilizadas ontem. Entre os serviços disponíveis estão renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.

"Com mais estas 22 unidades, o setor de habilitação volta a oferecer atendimento em todo o estado. Pedimos mais uma vez à população que só procure pelos serviços se tiver urgência. Vamos continuar com os mutirões enquanto o povo fluminense solicitar. Sempre com muita cautela e seguindo as orientações das autoridades de saúde", diz o presidente Adolfo Konder.

Serviços de habilitação poderão ser realizados das 10h às 17h. O agendamento poderá ser feito pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou em www.detran.rj.gov.br.

Além da unidade de Campo Grande, que fica na Estrada do Mendanha 1672, na Zona Oeste também funcionam os postos Jacarepaguá I (Avenida Geremário Dantas 404, no Center Shopping), e Jacarepaguá II (Estrada do Gabinal 313, no Rio Shopping).