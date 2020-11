Operação da Polícia Civil Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin pediu, nesta quinta-feira, que o governo do Rio de Janeiro informe a motivação das operações policiais que tenham sido realizadas em comunidades e favelas do estado entre agosto e outubro, período em que o STF limitou o trabalho da polícia durante a pandemia . O prazo dado pelo órgão é de até cinco dias.

Além disso, o STF estabeleceu que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresente os dados dos autos de investigação abertos (número ou protocolo de autuação, nomes dos investigados e síntese dos fatos a serem apurados) para a apuração das mortes que ocorreram em decorrência da atuação de agentes do Estado desde a concessão da medida cautelar.



Publicidade

"Solicitem-se, ainda, cópia das justificativas apresentadas pelo Estado, assim como dos relatórios produzidos ao final de cada operação", dizia trecho do pedido do ministro Fachin.

Decisão de restrições para operações

Publicidade

No dia 5 de junho deste ano, o ministro Edson Fachin determinou que as operações policiais estão proibidas nas comunidades do Rio de Janeiro enquanto perdurar a pandemia de covid-19.

Na decisão, Fachin determina que não se realizem incursões durante a epidemia, "sob pena de responsabilização civil e criminal", salvo em "hipóteses absolutamente excepcionais". Nesses casos, a operação deve ser justificada por escrito e detalhada imediatamente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Publicidade

O objetivo é "não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária", segundo a nota.