Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) começou, ontem, uma grande ação de reflorestamento da Serra da Posse, em Campo Grande, com o plantio de 39.180 mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, em uma área que se estende por 16 hectares, o equivalente a 160 mil metros quadrados.

O projeto está dividido em quatro módulos de reflorestamento, batizados de Caminho das Aves, Nosso Bosque, Ampliação do Nosso Bosque e Reflorestamento Serra da Posse. Todas essas áreas estão localizadas na face norte da Serra, região mais desmatada e degradada da região. O objetivo da pasta é transformar a Serra da Posse em um "trampolim" ecológico, estimulando a movimentação da fauna e provocando o aumento do fluxo de aves, morcegos e insetos, entre a Serra do Mendanha e o Maciço da Pedra Branca. A Serra da Posse está localizada no meio dessas duas áreas.

O projeto da Prefeitura do Rio prevê o plantio de 20 espécies diferentes de mudas nativas da Mata Atlântica, principalmente Anda Açu, Aroeira, Cajá-mirim, Embiruçu, Guarajuba — considerada em extinção até 2018, Ingás, Ipês, Mamão-do-mato, Mutambo e Tarumã. Ontem, o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Egas, visitou o Nosso Bosque, o primeiro dos quatro módulos onde o reflorestamento da Serra da Posse teve início e onde serão plantadas 7.698 mudas no espaço de 30 mil metros quadrados.

"O reflorestamento da Serra da Posse levará ao aumento da abundância e da riqueza de espécies animais na área, que terão um papel fundamental na construção de um ecossistema equilibrado", destacou o secretário.

Foi na Rua Ana Custódia, no bairro Vitória, em Campo Grande, que um casal de moradores teve a iniciativa de aproveitar um pequeno fragmento de mata no morro, que era usado como depósito de lixo, para criar o Nosso Bosque e mobilizar a população local para transformar o lugar em área de proteção permanente.

Depois de documentar a biodiversidade do local, Thiago Neves e Marcela Fonseca procuraram a Prefeitura do Rio para pedir apoio para preservar a região. A ideia do casal inspirou o projeto de reflorestamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Serra da Posse. Em junho passado, o secretário esteve no local para anunciar o projeto e plantar as primeiras mudas de espécies da Mata Atlântica.

"O fato de a Secretaria Municipal de Meio Ambiente estar presente hoje aqui nesse plantio, representa o reconhecimento dessa iniciativa que a gente começou há 5 anos e valoriza a nossa região fazendo com que os moradores percebam que este trabalho vai preservar o ambiente e o futuro de todos na região", ressaltou Thiago Neves, à frente de um grupo de voluntários que participou do mutirão para o plantio de mudas no Nosso Bosque.

O plantio de mais de 39 mil mudas na Serra da Posse vai custar um investimento de R$ 1,370 milhão e será pago por medidas compensatórias, um mecanismo de contrapartidas de empresas que causam danos ao meio ambiente e, como compensação, são obrigadas a pagar por obras orientadas pela prefeitura.