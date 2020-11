Projeto foi votado nesta quinta-feira Rafael Wallace / Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 17:04 | Atualizado 26/11/2020 17:08

Rio - O Estado poderá criar a Rota Charles Darwin, constituída por antigas trilhas e estradas utilizadas pelo biólogo em sua passagem pelo Brasil, com o objetivo de potencializar o ecoturismo. O projeto de lei foi aprovado nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).



De autoria dos deputados Carlos Minc (PSB) e Zeidan (PT), o percurso será entre a Baía de Guanabara e Cabo Frio, abrangendo os municípios de Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Ao todo, o trajeto envolve nove municípios fluminenses. O objetivo do projeto é promover a visitação pública do local por meio da construção de ciclovias, com finalidade de potencializar o ecoturismo na região.



Ao longo do caminho, serão instalados marcos e placas com informações e dados sobre as descobertas de Darwin na região, que visitou o Rio de Janeiro em abril de 1832. Na época, ele fez pesquisas que ajudaram a formação de teorias como a da evolução das espécies e a da seleção natural. “A passagem de Darwin no Rio de Janeiro foi mapeada, o caminho que ele fez em suas pesquisas percorre municípios de Niterói a Búzios, e, através dessas trilhas foram criadas unidades de preservação e um ecoturismo científico. Vários trechos dessas trilhas também são feitos com bicicleta, então a proposta reúne ecologia, ciência, ecoturismo e cicloturismo”, afirma o deputado Carlos Minc.



A proposta também autoriza o Governo do Estado a criar o Programa Cicloturístico da Rota Charles Darwin, para revitalizar os atrativos da região e viabilizar a passagem de cicloturistas. Representantes dos municípios, pesquisadores de universidades e membros de instituições ligadas ao turismo e ao meio ambiente vão participar da elaboração do projeto.