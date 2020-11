Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

Um dos conselhos que as crianças ouvem dos pais e dos mais velhos é sempre o mesmo: estude, nunca vai deixar de estudar. Então, foi assim que o morador de Campo Grande, Matheus Terra, de 18 anos, obteve um festival de aprovações nos concursos mais difíceis do país. Foi 4º lugar do Rio de Janeiro na seleção para a Escola Naval e, também, passou na EPCAr, EFOMM e EsPCEx. Mesmo com tantas aprovações, o ritmo de estudos do aluno do Elite Rede de Ensino não vai parar. O jovem ainda fará as provas do ITA, Enem e Fuvest, e aguarda o resultado da segunda fase do IME, seu maior objetivo.

Embora este ano tenha sido difícil por conta da pandemia, o estudante conseguiu extrair algo de bom de tudo isso. "Esse ano foi atípico, porém me ajudou a ficar mais em casa. Assim, pude estudar mais sozinho, que é a forma de estudo à qual estou mais habituado. Obviamente, perdi o foco algumas vezes durante o ano, mas nada que eu não conseguisse recuperar com bastante esforço. O Elite teve um papel fundamental nas minhas aprovações, uma vez que todo o apoio oferecido foi indispensável para que eu aprendesse mais e pudesse continuar minha caminhada", afirma o rapaz.

Segundo o adolescente, um bom domínio de linguagens é mais que necessário para a aprovação na Escola Naval. Ele também destacou ter gabaritado inglês que o ajudou a elevar sua média.

"Português e redação também foram importantíssimos. Além disso, recomendo que se estude muita matemática, uma vez que a disciplina na Escola Naval possui um nível bem elevado quando comparada às matemáticas da EFOMM e da AFA. Física, por sua vez, é levemente mais fácil que matemática, porém tem seu próprio nível de dificuldade elevado. Portanto, a minha receita para a aprovação é: estude muita, muita matemática. Física, estude um pouco menos, mas não se perca do nível da prova. Por fim, estude bastante linguagens e pratique muita redação, uma vez que podem ser grandes diferenciais para sua nota."

Ao saber do resultado, Matheus foi pego de surpresa. Não estava tão otimista. "A notícia de que havia conquistado o 4º lugar no Rio me assustou. Na verdade, fiz a prova achando que tinha poucas chances de passar. A ideia de conseguir uma colocação de tal porte era no mínimo inimaginável", conclui ele.