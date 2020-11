Imagem ilustrativa Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 20:25 | Atualizado 26/11/2020 21:34

Rio - A plataforma Fogo Cruzado registrou em novembro, em balanço prévio divulgado nesta quinta-feira com exclusividade ao DIA, 251 tiroteios/disparos na Região Metropolitana do Rio. O número representa 46% a menos que o registrado no mesmo período de 2019, quando 463 tiroteios foram contabilizados. Ainda de acordo com a plataforma, no penúltimo mês do ano também houve queda de 48% na quantidade de tiroteios com a participação de agentes de segurança: foram 78 em 2020 e 150 no mesmo período do ano passado.



Também houve redução de 41% no número de baleados (soma de mortos e feridos): foram 108 pessoas em novembro de 2020, destas, 51 morreram; e 184 em novembro de 2019 (sendo 101 mortas e 83 feridas).



Publicidade

Veja mais alguns detalhes sobre a violência armada no Grande Rio em novembro:



- O Rio de Janeiro, com 143 registros, teve o maior número de tiroteios/disparos no mês de novembro, concentrando 57% do total registrado na Região Metropolitana do Rio (251).

Publicidade

Em seguida no ranking, ficaram os municípios de São Gonçalo (35), Duque de Caxias (20), Belford Roxo (9) e Niterói (9). A capital fluminense também concentrou o maior número de baleados: foram 38 (sendo 16 mortos e 22 feridos). São Gonçalo teve 33 baleados, quase um baleado por tiroteio registrado no município este mês.

- Em comparação com outubro, que teve 420 tiroteios/disparos de arma de fogo, o número de registros em novembro (251) teve queda de 40%. Também houve diminuição de 59% no número mortos de 34% no de feridos: foram 51 mortos e 57 feridos em novembro; e 124 mortos e 87 feridos em outubro.

Publicidade

- Em novembro, os dias 6, 7 e 20 tiveram o maior número de tiroteios, foram 15 em cada. Entre os mortos, os dias 6 e 24 tiveram o maior número de vítimas, foram 7 em cada. E entre os feridos, os dias 2, 17 e 21 concentraram o maior número de registros: foram cinco em cada.

- A Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, voltou a ser o bairro com mais tiroteios/disparos no Grande Rio em novembro - liderado em outubro pela Tijuca: foram 22 registros. Em segundo lugar, ficou Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias (7) e empatados em terceiro lugar ficaram Padre Miguel, Complexo do Alemão e Tijuca, com seis registros cada.

Publicidade

- Houve 37 tiroteios/disparos de arma de fogo em áreas com Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) este mês. Providência (8), Complexo do Alemão (6), Andaraí (4) e, empatadas em quarto lugar, ficaram Formiga, Complexo da Penha, Tabajaras, Complexo de Manguinhos e Jacarezinho, com dois registros cada.

- A Zona Norte do Rio teve 74 tiroteios/disparos de arma de fogo e concentrou 29% do total acumulado no mês de novembro (251). Em seguida, vieram as regiões da Baixada Fluminense (62), Zona Oeste (48), Leste Metropolitano (46), Centro (14) e Zona Sul (7).

Publicidade

Na quarta posição no ranking, o Leste Metropolitano – que abrange os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Tanguá – teve 42 baleados (sendo 17 mortos e 25 feridos), concentrando 39% do total de baleados no Grande Rio em novembro (108).

- Em novembro, houve dois casos com três ou mais civis mortos em uma mesma situação no Grande Rio, ao todo, seis civis foram mortos nestas circunstâncias: em nenhum dos casos houve presença de agentes de segurança. No mesmo período de 2019, foram cinco casos que deixaram 21 mortos no total. Em quatro deles houve presença de agentes. Este mês teve redução de 60% na quantidade de casos e também de 71% na quantidade de mortos nestas situações.

Publicidade

- Este mês, cinco agentes de segurança foram baleados no Grande Rio: um morreu (em serviço) e quatro ficaram feridos (dois em serviço). Número de baleados indica queda de 64% em comparação com novembro de 2019, quando 14 foram atingidos: sendo seis mortos (todos fora de serviço) e oito feridos (seis em serviço e dois fora de serviço).

- O número de vítimas de bala perdida diminuiu 69% em novembro: foram quatro pessoas atingidas (três delas sobreviveram). Entre as vítimas estava o ator Bruno Miranda, conhecido pelo personagem Borat do programa "Amor e Sexo" . Ele foi atingido por uma bala perdida no dia 25, quando estava na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, mas sobreviveu. Na ocasião, uma briga entre os motoristas – entre eles, um policial militar – de dois carros que colidiram na Rua Maurício da Costa Faria e provocou o capotamento de um deles, terminou em tiros, que acabaram por acertar o ator. No mesmo período de 2019, foram 13 vítimas de bala perdida e quatro delas morreram.

Publicidade

- Em novembro, seis adolescentes (com idade entre 12 anos e 18 anos incompletos) foram baleados no Grande Rio: destes, quatro morreram. Entre as vítimas está Hevelyn de Sant'anna Rosa, de 17 anos. A adolescente foi morta após ser baleada na cabeça na Favela da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 5, vítima de feminicídio. No mesmo período de 2019, 2 crianças (com idade inferior a 12 anos), quatro adolescentes e três idosos (a partir de 60 anos) foram baleados: destes, uma criança, três adolescentes e três idosos morreram.

- No acumulado do ano – de janeiro até novembro – o Fogo Cruzado registrou 4.232 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio. Ao todo, 1.670 pessoas foram baleadas: destas, 840 morreram e 830 ficaram feridas. Em comparação com o mesmo período de 2019, houve queda de 40% no número de tiroteios, de 41% na quantidade de mortos e de 35% no número de feridos. Em 2019 foram registrados 7.002 tiroteios, que deixaram 2.710 pessoas baleadas (1.426 mortas e 1.284 feridas).