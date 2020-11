Rio,05/06/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,CAJU, Avenida Brasil, transito lento proximo a Linha Vermelha. Na foto, transito na Avenida Brasil.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Publicado 26/11/2020 21:42

Rio - A construção do corredor BRT Transbrasil provocará novos bloqueios na Avenida Brasil até o fim de janeiro, levando em consideração outras interdições, além da do BRT. As informações foram atualizadas, nesta quarta-feira, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio).

Novas interdições

Altura da Estrada João Paulo, em Barros Filho

De 23 de novembro até 5 de dezembro

A partir das 22h desta segunda-feira, dia 23, começou o bloqueio parcial, de uma faixa da pista central da Avenida Brasil, sentido Deodoro, na altura da Estrada João Paulo.

Altura da Rua São Cristóvão

De 25 de setembro até 30 de dezembro

Desde o dia 25 de setembro foi iniciada a operação para construção da estação Rodoviária na Av. Brasil, altura da Rua São Cristóvão. Para isso, seguem bloqueados:

Acesso à Av. Francisco Bicalho pela pista central da Av. Brasil;

O acesso da pista lateral para a pista central da Av. Brasil na altura da Rua Santos Lima

Desvios

Veículos provenientes da Av. Brasil, pista central, com destino à Av. Francisco Bicalho deverão manter-se à direita para pegar a agulha de acesso à pista lateral e seguir em direção ao destino.

Veículos provenientes da Rua Santos Lima/Av. Brasil, pista lateral, com destino à Av. Francisco Bicalho deverão acessar a pista central da Av. Brasil, manter-se à direita para pegar a agulha de acesso à pista lateral e seguir em direção ao destino.

Veículos provenientes da Rua Santos Lima/Av. Brasil, pista lateral, com destino à Av. Rodrigues Alves/Túnel Marcello Alencar: o acesso à pista central da Av. Brasil será feito pela agulha localizada após a Rua Santos Lima. Posteriormente, os veículos deverão manter-se à esquerda para seguir em direção ao destino.

Altura de Coelho Neto

De 12 de outubro até 5 de dezembro

Interdição da Rua Cajurana, entre a Av. Brasil e a Rua Guaiauna, e implantação de mão dupla de direção na Av. Pastor Martin Luther King Júnior, entre a Av. Brasil e a Praça Professora Virginia Cidade.

Desvios



Veículos provenientes da Praça Professora Virginia Cidade com destino à Av. Brasil, sentido Deodoro: deverão seguir pela Av. Pastor Martin Luther King Júnior, faixa da direita, no novo sentido de direção da via, até a Via de acesso à Av. Brasil, sentido Deodoro.

Veículos provenientes da Rua Bertichen e Guassupi com destino à Av. Brasil, sentido Deodoro: deverão seguir pela Rua Cajurana, Rua Aceguá, Av. dos Italianos, contornar a Praça Professora Virginia Cidade para acessar a Av. Pastor Martin Luther King Júnior, faixa da direita, no novo sentido de direção da via, até a Via de acesso à Av. Brasil, sentido Deodoro

Interdições de menor impacto

Desta quinta-feira, dia 26 de novembro, até 4 de dezembro

A partir desta quinta-feira, das 22h às 4h do dia subsequente, interdição da agulha de acesso da pista central para a pista lateral, na Av. Brasil, sentido centro, altura da Passarela 4.

De 24 de novembro até 5 de dezembro

A partir de terça-feira até o dia 5 de dezembro, das 22h às 4h do dia subsequente: interdição de 1 faixa da pista Lateral, sentido Deodoro, altura da Passarela 1, no Caju.





De 3 de novembro até 5 de dezembro

Das 22h às 4h, bloqueios nos seguintes trechos:

Uma faixa da pista central, sentido Rodoviária, na altura da Rua Eduardo Luís Lopes.

Meia faixa da pista lateral, junto ao INTO, sentido Rodoviária;

Uma faixa da pista lateral, junto à Rua Santos Lima, sentido Rodoviária.



Desta quinta-feira, dia 26 de novembro, até 17 de dezembro

A partir desta quinta-feira, das 22h às 4h do dia subsequente, interdição de uma faixa da pista lateral da Av. Brasil, sentido Deodoro, na altura do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR).

Desta quinta-feira, dia 26 de novembro, até 30 de dezembro

Das 22h às 4h do dia subsequente, interdição de duas faixas da pista central da Av. Brasil, nos seguintes trechos:

Sentido Deodoro, entre as ruas Ricardo Machado e Franco de Almeida.

Sentido Centro, entre as ruas Retiro Saudoso e Franco de Almeida.

De 5 de outubro até 18 de dezembro

Altura da Rua Franco de Almeida, Caju

Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro.

Altura da REFIT Refinaria, Manguinhos

Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.



Altura da FIOCRUZ, Manguinhos

Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.



Altura do Hospital Geral de Bonsucesso

Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.

Altura da Rua da Proclamação, Bonsucesso





Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;



Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro

Altura da Passarela 10, Ramos

Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;



Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro

Altura da Rua Gerson Ferreira (Passarela 12), Ramos





Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.



Altura da Rua Filomena Nunes (Passarela 14), Olaria





Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;



Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro





Altura da Rua Ingaí, Penha



Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.





Altura da Rua do Alho (Passarela 18), Penha





Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.





Altura Rua Almirante Cortez (Passarela 19), Parada de Lucas





Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.

Altura Rua Isidro Rocha (Passarela 21), Parada de Lucas



Das 7h às 13h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Deodoro;

Das 13h às 20h: interdição de 2 faixas da pista Central, sentido Centro.

Interdições antigas

Próximo à Passarela 28, em Coelho Neto

De 5 de setembro até 29 de janeiro

Interdição da via lateral à Av. Brasil, sentido centro, entre as ruas Bertichen e Cajurana, e interdição da agulha que liga a Av. Brasil, sentido centro, à via lateral (altura da Rua Bertichen) para a construção do muro de contenção da Av. Brasil, próximo a passarela 28.

Desvios

Veículos oriundos da Av. Brasil, sentido Centro, com destino à Coelho Neto e Colégio, deverão seguir pelas ruas Bertichen, Guassupi, Cajurana, Aceguá e Av. Pastor Martin Luther King Júnior até o local de destino.

Mudança de fluxo viário:

Rua Bertichen: passou a funcionar em sentido único de direção, entre a Av. Brasil e a Rua Guassupi, da primeira para a segunda;

Rua Guassupi: passou a funcionar em sentido único de direção, entre a Rua Bertichen e a Rua Cajurana, da primeira para a segunda;

Rua Cajurana: passou a funcionar em sentido único de direção, entre a Rua Guassupi e a Rua Aceguá, da primeira para a segunda;

Rua Aceguá: passou a funcionar em sentido único de direção, entre a Rua Cajurana e a Av. dos Italianos, da primeira para a segunda.



Passarela 23, em Irajá

De 15 de agosto até 30 de novembro

Interdição de 1 faixa da pista Lateral da Av. Brasil, sentido Deodoro, próximo a Passarela 23 (Irajá), para a construção de divisores de pista.

Desvio

Os veículos serão desviados para as faixas da direita, no trecho com estreitamento.

Entre a Passarela 1 o Trevo das Margaridas

De 9 de novembro até 11 de dezembro

Interdição da Av. Brasil, pista Central, em ambos os sentidos, entre a Passarela 1 (Caju) e o Trevo das Margaridas (Irajá), das 22h às 4h do dia subsequente, para viabilizar serviços de pintura do pavimento. As interdições serão itinerantes e ocorrerão em um sentido por vez. DESVIOS: os veículos serão desviados para as pistas laterais.



Altura do INTO

De 5 de setembro até 10 de dezembro

Interdição de 1 faixa (lado direito) da Av. Brasil, pista lateral junto ao INTO (sentido Túnel Marcello Alencar) e do trecho final da alça de descida da Ponte Rio-Niterói para viabilizar a segunda etapa das obras de ajustes geométricos na altura do INTO.

Desvios

Os veículos provenientes da pista lateral da Av. Brasil serão desviados para a faixa da esquerda, no trecho com estreitamento. Já os veículos provenientes da Ponte Rio-Niterói, faixa da esquerda, serão desviados para a pista lateral da Av. Brasil entre os trechos interditados.





De 3 de novembro até 5 de dezembro