Ex-governador Sérgio Cabral arquivo O Dia

Por IG - Último Segundo

Publicado 26/11/2020 21:38

Rio - O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado por receber R$ 144 milhões em propina da Fetranspor (Federação das Empresas de Ônibus do Estado do Rio). É a 16ª condenação de Cabral em crimes investigados pela Operação Lava Jato.



O juiz Marcelo Bretas condenou Cabral a 19 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva, no processo da Operação Ponto Final 1. Com isso, a pena total do ex-governador chega a 321 anos, 1 mês e 18 dias de prisão.



Publicidade

De acordo com a denúncia do MPF , integrantes do alto escalão da Fetranspor pagaram R$ 144,7 milhões em propina ao então governador Sérgio Cabral em troca de uma “boa vontade” do governo para que o governo beneficiasse o setor de transportes.



Lava Jato diz que os valores milionários recebidos foram ocultados e movimentados ao largo do sistema bancário oficial, recolhidos nas garagens de empresas de ônibus vinculadas à Fetranspor e custodiado em empresas transportadoras de valores.



Publicidade

Além do ex-governador, foram condenados outros pertencentes do alto escalão da Fetranspor, sendo 28 anos e 8 meses a maior pena de prisão. São eles:



. Jacob Barata Filho, dono de várias empresas de ônibus – condenado a 28 anos e 8 meses de prisão;

. Marcelo Traça, empresário de ônibus, foi vice-presidente do Conselho de Administração da Fetranspor – condenado a 24 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Traça fechou acordo de delação premiada e a pena será convertida nos termos do acordo;

. João Augusto Moraes Monteiro, empresário de ônibus, foi presidente do Conselho de Administração do Rio Ônibus - condenado a 17 anos, 9 meses e 26 dias de prisão;

. Eneas da Silva Bueno, foi diretor financeiro do Rio Ônibus - condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias de prisão;

. Octacilio de Almeida Monteiro, foi vice-presidente do Rio Ônibus - condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias de prisão.



Publicidade

Também foram condenados neste processo:



. Luiz Carlos Bezerra, operador financeiro de Sérgio Cabral – condenado a 5 anos e 9 meses de prisão

. Márcio Marques Pereira de Miranda, funcionário da Prosegur – condenado a 5 anos e 3 meses de prisão

. David Augusto da Camara Sampaio, funcionário da TransExpert – condenado a 5 anos e 3 meses de prisão.