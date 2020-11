Acidente entre moto e caminhão causaram transtorno no trânsito da Linha Vermelha Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 08:55 | Atualizado 27/11/2020 11:25

Rio - Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão do Correios interditou a Linha Vermelha, na altura do acesso à Ponte Rio-Niterói, em São Cristóvão, causando transtorno no trânsito na manhã desta sexta-feira. O motociclista, devido a colisão com o veículo, caiu no asfalto. O helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou pousar na pista para realizar o resgate.

LINHA VERMELHA | RESGATE EM SÃO CRISTÓVÃO

Momento de resgate dos Bombeiros na Linha Vermelha, após acidente na manhã desta sexta-feira (27/11). Confira o vídeo completo: https://t.co/90RvDF5n7w #viasexpressas pic.twitter.com/Zpf553hcMq — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 27, 2020 Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o paciente, Wesley R. dos Santos, de 24 anos, passa por uma cirurgia no momento no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o paciente, Wesley R. dos Santos, de 24 anos, passa por uma cirurgia no momento no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Publicidade

A Linha Vermelha chegou a ser fechada, no sentido Centro, em São Cristóvão, para ação do Corpo de Bombeiros, devido ao acidente. De acordo com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, a via já foi liberada, mas há reflexos no tráfego entre os trechos do Hospital do Fundão e São Cristóvão. A Linha Vermelha ficou totalmente fechada por volta de 15 minutos, entre 8h15 e 8h30

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estão no local e auxiliam o trânsito.



Publicidade