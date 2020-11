Corpos foram encontrados na Rua Jacuí, em Brás de Pina Google Maps / Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:35

Rio - A Polícia Militar encontrou, na manhã desta sexta-feira, dois corpos carbonizados, ainda não identificados, dentro de um veículo na Rua Jacuí, em Brás de Pina, na Zona Norte. De acordo com agentes do 16º BPM, os corpos estavam dentro do porta-malas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) está investigando o caso.

A reportagem do DIA procurou a Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta.