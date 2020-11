Arara-vermelha-grande sob os cuidados de guardas municipais Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 15:31 | Atualizado 27/11/2020 15:31

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou, nesta quinta-feira (26), o resgate de uma arara-vermelha-grande que estava vivendo em uma casa na Rua Francisco Farjado, em Realengo, na Zona Oeste.



Guardas municipais da 5ª Inspetoria (Bangu) foram até o endereço para constatar uma denúncia de perturbação do sossego, registrada na Central 1746 da Prefeitura, em função de ruídos emitidos pela arara-vermelha-grande, espécie ameaçada de extinção. Os agentes acionaram a patrulha ambiental para fazer o resgate. Ao chegarem no local, a equipe abordou o morador, que se identificou e entregou o animal sem contestar, sendo multado pela patrulha ambiental.



Em seguida, a arara foi encaminhada para o Parque Natural Municipal de Marapendi, na Barra da Tijuca, onde foi examinada por um veterinário e, depois, entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Ibama, em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio.



A patrulha ambiental é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental. A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar a patrulha por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentem. A Central 1746 funciona 24 horas.