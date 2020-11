Sirene policial Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 17:27 | Atualizado 27/11/2020 18:42

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, prendeu, no início da tarde desta sexta-feira, no bairro Atalaia na Cidade de Rio Preto, um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos no Rio de Janeiro e fugir para Minas Gerais. De acordo com as investigações, o criminoso cometeu o ato diversas vezes.

Segundo agentes, o estuprador entrou na casa da vítima e ficou morando lá por pelo menos quatro meses. Como os moradores tinham medo do criminoso, não o denunciaram para a polícia. Ainda conforme a investigação, durante o período em que morou no local, o homem teria transformado a residência em uma "boca de fumo".

O bandido foi localizado e preso nesta sexta-feira em Minas Gerais. Ele já possui antecedentes criminais por outro estupro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, ameaça e lesão corporal. Agora ele irá responder pelo crime de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, onde as penas somadas chegam a 30 anos. A vítima está recebendo tratamento psicológico por órgãos de assistência social.