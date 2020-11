Mais de 13 mil policiais trabalharão em cinco municípios Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 17:44

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro elaborou um planejamento com reforço de efetivo de policiamento para o 2ª turno das eleições que acontecerá no próximo domingo (30). Ao todo 13.440 homens com viaturas serão disponibilizadas para manutenção da ordem.

Elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional, o planejamento para esta segunda etapa das eleições prevê o policiamento em 2.025 locais de votação, vias urbanas e rodovias. A Polícia Militar atuará também na escolta das urnas eletrônicas e na segurança dos polos eleitorais, onde são guardadas as urnas para a contabilização dos votos.

De acordo com a PM, drones, utilizados no primeiro turno, voltarão a ser empregados para auxiliar o patrulhamento nas vias públicas e locais de votação na região metropolitana. Ele irão sobrevoar bairros da Região Metropolitana, transmitindo imagens em tempo real para os centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no GAM e para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas.

Além dos batalhões de área e do efetivo de setores administrativos, o planejamento inclui as unidades de policiamento especializado – Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), Rondas Especiais de Controle de Multidões (RECOM), Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE).

Toda a operação será monitorada no sábado (28), véspera da eleição, e no domingo, pelo Centro Integrado de Operações Coordenadas, que é formado por equipes de 11 órgãos estaduais, municipais e federais: Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Marinha, Exército, Guarda Municipal, TRE e Ministério Público. A coordenação será feita a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.