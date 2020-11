Policia - Audiencia de instruçao com 11 reus e 27 testemunhas, incluindo a deputada federal Flordelis, do processo que trara do Assassinato do pastor Anderson do Carmo. Na 3 vara Criminal de Niteroi, regiao metropolitana do Rio. Na foto, deputada federal Flordelis, chegando ao forum e dentro da sala de audiencia. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/11/2020 18:17 | Atualizado 27/11/2020 21:11

Rio - A amiga da família da deputada Flordelis (PSD), Regiane Ramos Cupti Rabello, disse, em depoimento à juíza Nearis Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, nesta sexta-feira-feira, que Simone dos Santos, uma das filhas biológicas da parlamentar, atirou nos genitais e no braço do pastor Anderson do Carmo. Segundo Regiane, os outros disparos foram feitos por Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis e réu pelo crime. Ainda segundo a depoente, André Luiz de Oliveira, filho afetivo, e Lorrane, uma das netas da deputada, seguraram Anderson antes dos disparos serem feitos por ele "ser muito ágil". Regiane sustentou que Cristiana Silva, filha da deputada e mulher Carlos Ubiraci, outro filhos afetivo, contou à ela sobre as circunstâncias do crime, após outra pessoa, que teve o nome mantido em sigilo, ter relatado o ocorrido. Em juízo, Cristiana negou.



Quando perguntada pela juíza sobre os detalhes do caso, Regiane respondeu que Cristiana havia desabafado sobre as circunstâncias crime para ela entre setembro e outubro deste ano, porque "queria muito contar a verdade". Ainda segundo Regiane, a revelação aconteceu após a filha de Flordelis ter sofrido um acidente de carro e ter sido socorrida pela comadre.

A depoente confirmou também que orgias dentro da casa da parlamentar eram comuns. Perguntada se essas orgias envolviam crianças, Regiane negou. Ao fim do depoimento, a amiga da família da deputada pediu que o Ministério Público providenciasse uma viatura para permanecer em sua rua, pois "não se sente segura". A magistrada informou, em seguida, que Cristiana seria a próxima convocada.

Em juízo, a pastora negou ter contado as circunstâncias do assassinato de Anderson do Carmo para Regiane. Ela, que mora na casa anexa à de Flordelis junto ao marido, disse que estava dormindo no momento do crime e sequer ouviu os tiros. Cristiana disse que passava por uma depressão e estava dormindo sob efeito de remédios.

Em seu depoimento, Cristiana contou sobre o momento em que teria tomado um suco supostamente envenenado. Segundo ela, após ter passado mal, começou a ouvir comentários na casa de que havia intenção de envenenar o pastor Anderson do Carmo. "Todos comentavam isso na casa", disse.



Ela contou que tomou um suco que estava em uma jarra em cima do gabinete de Flordelis, na igreja que fica no bairro Mutondo. Ele disse que teria tomado o suco em 2018.



"Eu estava engasgada e tomei o suco que estava em cima da mesa dela em uma jarra. Fui para casa e comecei a me sentir mal. Uma palpitação no coração, parecia que ele iria sair pela boca. Senti o corpo gelado e muita fraqueza, parecia que eu iria desfalecer. Tive que precisar da ajuda de uma amiga para vestir", disse Cristiane, que chegou a dar entrada no Hospital de Icaraí.

Perguntada pela acusação se algum dos réus presentes haviam comentado dentro da casa de que havia um plano para envenenar o pastor Anderson, Cristiana disse que sim e apontou os nomes de Simone, Rayane Silva e Marzy Teixeira, netas e filha da deputada, respectivamente. "Depois disso, a Flordelis virou pra mim e disse: 'Por que você não me procurou?' E depois deu um ar de risinho", disse Cristiana.

Cristiana afirmou em depoimento que a parte financeira da igreja era administrada pelo pastor Anderson do Carmo e Mizael: "Já as contas da casa passavam também pela Flordelis. Quando perguntada se algo poderia acontecer na casa sem o consentimento de Flordelis, Cristiana respondeu: "Não. Tudo que acontecia lá teria que passar por ela".