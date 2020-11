Por O Dia

Publicado 30/11/2020 00:00 | Atualizado 30/11/2020 12:35

Na Creche Municipal Nise da Silveira, na Cidade de Deus, as lições sobre sustentabilidade são aprendidas desde cedo. Na hora de montar um novo espaço para as crianças, a diretora e sua equipe usaram de muita criatividade para fazer uma estante. Por meio de um mutirão, eles "plantaram" a "Árvore dos Sonhos" com sobras de madeira, deixando a sala ainda mais bonita. A Nise da Silveira é uma das 1.543 unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

"Inicialmente, a gente pintou a 'Árvore dos Sonhos' na parede, mas o resultado não ficou legal. Quando fomos buscar o novo letreiro da escola que tínhamos encomendado, vimos pedaços de madeira na oficina e decidimos trazer para creche. A árvore foi sendo criada aos poucos, sem um desenho prévio. Aqui, as crianças vão poder 'semear' seus sonhos, ler livros e despertar a imaginação", explica a diretora Lisdalia Vilar da Ascenção.

A Nise da Silveira se inscreveu no projeto Vila Sésamo, voltado para a rede pública de ensino, que destinou R$ 1,5 mil para a creche realizar um sonho coletivo das crianças. Após uma votação virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus, ficou decidido que seria criado o 'Espaço Criativo', com palco, camarim, biblioteca. A sala ganhou novas cores, cortinas, pufes e a 'Árvore dos Sonhos'.

"A gente procura passar para as crianças noções de sustentabilidade, com ações como essa. Uma vez, a Comlurb veio fazer a poda das árvores do pomar e a gente aproveitou os galhos para fazer varetas para as crianças brincarem. Cortamos em vários tamanhos para que elas pudessem também aprender sobre quantidade e ter noção do que é maior e o que é menor", detalha a diretora da unidade, que atende a 150 crianças, de 1 a 3 anos e 11 meses.