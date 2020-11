Por O Dia

Publicado 30/11/2020 00:00 | Atualizado 30/11/2020 12:37

A Zona Oeste da cidade vai ganhar mais duas unidades do Hospital Popular de Medicina Veterinária (HPMV). A primeira inauguração acontece nesta quinta-feira, em Senador Camará, e dia 7, na Praça Seca. A rede já realizou mais de 100 mil atendimentos veterinários em suas seis unidades no Rio, conta com mais de cem médicos e nasceu com objetivo de democratizar o acesso e entregar alta qualidade em medicina veterinária, anteriormente acessível apenas para uma menor parte da população.

De acordo com o CEO da rede, Brunno Galvão, as clínicas estão sendo implantadas no Rio com o conceito de posto avançado de saúde e tornarão o atendimento preventivo mais rápido e próximo dos pacientes. Para 2021, os planos são de inaugurar mais 10 clínicas. Entre os serviços oferecidos estão consultas (a partir de R$ 45) e exames de sangue (a partir de R$ 18).

Em Senador Camará, além dos atendimentos clínicos e de especialidade, exames laboratoriais e exames de imagem por agendamento, a unidade também possui uma sala especializada para realizar a estabilização do pet em casos de emergência e possui o objetivo de ter 1,2 mil atendimentos aos pets no primeiro mês de funcionamento.

Já na Praça Seca, entre os serviços oferecidos na unidade estão: internações exclusivas para cães, gatos e animais com doenças infectocontagiosas, equipamentos de Raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e ecocardiograma, centro cirúrgico e consultórios para exames laboratoriais, como o de sangue (a partir de R$ 18). Vale ressaltar que as consultas serão a partir de R$ 45, as vacinações podem custar a partir de R$40, com uso de vacinas importadas, e as castrações para gatos custarão a partir de R$ 77 e para cães a partir de R$ 97. O valor da anestesia depende da análise do médico.

O endereço da clínica inaugurada, quinta-feira, é Avenida Santa Cruz 6851, loja A. O horário de funcionamento será das 8h às 20h. Já a unidade da Praça Seca vai funcionar 24 horas, na Rua Cândido Benício 1727. Mais informações e marcações pelo telefone 3180-0154.