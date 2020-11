O criminoso foi preso e encaminhado a 132ª DP (Arraial do Cabo) Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 20:26 | Atualizado 27/11/2020 20:28

Rio - Um homem, identificado como Oslan Oliveira de Almeida, de 38 anos, matou a mulher, Daniele Souza Gomes, 37 anos, a facadas, nesta sexta-feira, na frente de uma das filhas do casal em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na casa do casal. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25°BPM (Cabo Frio) foram acionados para irem ao Hospital de Arraial do Cabo, onde a vítima foi encaminhada e, chegando ao local, foi constatado o óbito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O acusado foi localizado próximo a residência da vítima e detido. Ele foi encaminhado a 132° DP (Arraial do Cabo), onde responderá pelo crime. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.

Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Daniele.