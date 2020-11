Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 19:37

Rio - O Detran.RJ irá abrir as unidades Barra da Tijuca (Aerotown) e Machado de Assis (Largo do Machado), neste sábado (28), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, para testagem rápida de covid-19 em pessoas com sintomas de síndrome gripal. O objetivo é fazer o exame em quem está com até sete dias do início dos sintomas – após este período, não é recomendada a realização.

De acordo com o órgão, a ação será realizada nos espaços de vistoria da Barra da Tijuca e do Catete, das 9h às 16h. Os atendimentos serão feitos por demanda espontânea, no modelo drive-thru, sem que haja a necessidade de sair do automóvel. Esta ação é mais uma forma de auxiliar as pessoas que estão com suspeita da infecção pela covid-19 e que precisam ser testadas de forma prática e rápida, sendo útil para quem tem dificuldade de locomoção ou fragilidade na sua condição de saúde.

Publicidade

“A pandemia não acabou, e o risco de contaminação ainda é uma realidade. Estamos disponibilizando nossos postos para que a população receba o atendimento com toda a proteção necessária”, ressaltou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.