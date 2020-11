O projeto E-Base acontece em Santa Teresa For Games / Divulgação

Por MH

Rio - Jovens de 12 a 20 anos de comunidades do Centro do Rio podem participar gratuitamente do projeto e-Base, que oferece uma imersão no universo dos games através de vários eventos. Os participantes vão ter acesso a equipamentos de ponta (tecnologia de jogos eletrônicos), cursos, oficinas e palestras que os levem de usuários passivos em possíveis candidatos da cadeia produtiva da economia criativa.

"A ideia é construir uma base gamer que ofereça formação e equipamentos necessários, para igualar em oportunidade os gamers de baixa renda. Os sonhos desses jovens são os mesmos", explica Victor Prado, idealizador do projeto.

Para participar do e-Base, o jovem deve comprovar uma relação formal com a escola e estar, preferencialmente, matriculado em um colégio da rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas pelo site ebasegamer.com , até o fim do projeto, em meados de dezembro.

"Queremos aproximar o jogador do universo profissional dos games e profissões correlatas. Mostrar que é possível e acessível trabalhar com os jogos digitais e o audiovisual 4.0. São profissões diferentes que não requerem graduação formal, e sim quanto mais o jovem assiste youtuber e joga se torna mais fácil de entrar na área do audiovisual 4.0. Além disso, o projeto também apresenta oficinas, criação de conteúdo para YouTube, design e construção de personagens, desenvolvimento de jogos digitais e análise crítica de jogos", detalha.

O espaço do e-Base, em Santa Teresa, possui uma área aberta, com capacidade para 10 pessoas, onde os pais podem acompanhar seus filhos durante o processo de capacitação, incentivando-os a realizar o sonho de ter uma profissão digital.

"É preciso que eles compartilhem esse olhar sobre essa cultura para liberar e incentivar seus filhos para o desenvolvimento dessas habilidades, que às vezes até os jovens desconhecem. O papel dos responsáveis é muito importante nesse momento, porque eles podem se tornar os indutores ou meros ceifadores de talento", defende Victor.

E-BASE

Endereço: Rua do Progresso, 67, Santa Teresa

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 20h.

Endereço: Rua do Progresso, 67, Santa Teresa

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 20h.

Site: www.ebasegamer.com

Oficina de game design

Arquitetura de games só precisa de lápis, papel e boas ideias!

O propósito desta oficina é introduzir o mundo do desenvolvimento de jogos e mostrar que para criar só é preciso estruturar boas ideias. Será abordada e analisada a origem de alguns jogos famosos, como Fortnite, League of Legends e Minecraft, e mostrada como a maioria dos games mais conhecidos foram feitos por pessoas que não tinham conhecimento de programação.



Oficina de criação de personagem e arte



Usando alguns personagens icônicos do mundo dos games como exemplo, será mostrado que a arte para games está longe de ser coisa de "dom natural". De Minecraft a Call of Duty, não existe estilo melhor ou pior para jogo. A arte depende do contexto e faz parte do todo, por isso é importante pensar na narrativa e história que se quer contar.



Oficina de formação de youtuber



Uma das profissões mais requisitadas entre os jovens gamers, ser um youtuber ou streamer não é um caminho fácil de percorrer. Porém, não exige nenhum pré-requisito e, por isso, vontade e esforço são os mais importantes. A oficina vai mostrar alguns casos de sucesso e apontar as ferramentas básicas para começar, além de dar algumas dicas para garantir um público engajado.



Oficina de desenvolvimento de games



É mito que é preciso ser programador para desenvolver jogos. Hoje em dia há inúmeras ferramentas acessíveis e uma boa ideia estruturada ainda é o quesito mais importante. Durante as atividades, serão apresentadas técnicas do que há de mais moderno e fácil de usar para tirar o jogo do papel. Uma aula com quem já colocou alguns jogos na maior loja de games do mundo, a Steam.

O que se aprende ao longo da jornada?



Pitching - Técnica de apresentação de conteúdo essencial para qualquer startup digital, seja de games ou de aplicativos. É uma maneira de apresentar uma ideia ainda abstrata, de forma rápida, concisa e clara.



Análise crítica de games - Entender os diferentes elementos dos games e ser capaz de desconstruir o design de um jogo. Compreender melhor o que faz um jogo engajar e conseguir descrever o game para outras pessoas.



Criação de jogos de tabuleiro (boardgames) - Os jogos analógicos são fundamentais para o ensino de game design (arquitetura de jogos). Não só trabalham o pensamento crítico, como possibilitam um teste rápido da criação. Assim, os desenvolvedores podem ver os frutos de seus trabalhos. Além disso, não é de hoje que se vê a transposição do analógico para o digital. Tetris teve sua inspiração em pentaminó, assim como o conceito central de Free Fire e Fortnite vem de Resta Um.



Edição de vídeos e fotos - Editar vídeos e fotos nunca foi tão fácil. Há inúmeros aplicativos que fazem essas edições quase de forma automática. Aqui será visto não só como usar esses aplicativos, mas entender quando usar cada um. Saber que tipo de edição é necessário para cada rede e entender os diferentes exemplos usados atualmente, possibilitando que o gamer tenha opções para personalizar seu canal.



Lógica básica da programação - O pensamento computacional é a base para qualquer programação. Longe de ser uma aula de códigos e linguagens, o gamer vai passar a entender o por trás das cenas dos games, compreendendo como a produção do game de fato acontece.

Palestra profissões "do Futuro"



A indústria de games fatura mais do que a indústria da música e cinema juntas. A maior seção do Youtube é a de games e o esporte que mais cresce no planeta é o Esporte Eletrônico, com premiações superando as do esporte convencional.

Essas profissões são as mais almejadas entre os jovens gamers (nativos digitais), que não coincidentemente os mais aptos a ingressarem nelas. No entanto, o Brasil quase não produz games, é incipiente no cenário do esporte eletrônico e ainda vê como passatempo as celebridades digitais, mesmo com Anitta e Neymar optando por seguir nesse caminho já depois de uma trajetória não digital.