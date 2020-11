10ª DP (Botafogo) Reprodução / GoogleMaps

Publicado 27/11/2020 20:50

Rio - Policiais da 10ª DP (Botafogo) realizaram, nesta sexta-feira, uma operação contra uma quadrilha de roubo e venda de celulares. De acordo com os agentes, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um homem foi preso em flagrante com celulares roubados. Ele trabalhava em um loja na Uruguaiana, no Centro do Rio, que também foi alvo de buscas.



A operação teve origem em uma investigação da delegacia que apontava o aumento no roubo de aparelhos de celular em Botafogo e bairros próximos. De acordo com as investigações, a quadrilha anunciava os telefones em sites de venda e enganava as vítimas ao vender os aparelhos bloqueados e roubados. A fraude somente era descoberta quando o comprador tentava se cadastrar como novo usuário do celular.



As investigações apontaram, também, que a quadrilha possuía um aplicativo denominado "Apple News", em que os criminosos trocavam informações de aparelhos de celular que eram encomendados pelas vítimas. Os bandidos, conforme mostra as investigações, tinham códigos que identificavam as vítimas como fáceis ou não de enganar e aplicar o golpe.