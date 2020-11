Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ficará iluminado de laranja desta sexta-feira até domingo (29) Eliane Carvalho / Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 21:22

Rio - Dia 29 de novembro é o Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres. Para marcar a data, a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) realiza uma série de ações com o objetivo de reforçar a importância da cultura de prevenção na sociedade. Abrindo as comemorações, o Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ficará iluminado de laranja desta sexta-feira até domingo (29).



Este é o nono ano consecutivo de atividades. O calendário conta com lives temáticas, exercícios simulados, divulgação de estudos de gestão de risco, mapas de suscetibilidade e culmina com o lançamento do Plano de Contingência para Chuvas Intensas de Verão, em dezembro.



"A Sedec-RJ trabalha de forma integrada com outras secretarias e órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para traçar estratégias de adoção de ações preventivas a desastres no território fluminense. O planejamento é fruto da análise de cenários de risco e tem como objetivo garantir respostas eficazes e proteção à população, além de reduzir danos e prejuízos", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro.