Bar na Vila da Penha, Zona Norte, onde um policial morreu e outro ficou ferido, na madrugada de hoje

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 11:19 | Atualizado 28/11/2020 11:57

Rio - Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos na madrugada deste sábado após uma discussão no bar Parada 021, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a ocorrência policial, um terceiro homem, também identificado como policial militar, disparou contra os outros dois após um desentendimento. As duas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. No entanto, segundo a Secretaria Estatual de Saúde, o cabo Fábio Souza Falcão, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada no hospital. O também cabo Renan Ricardo da Silva foi ferido na perna, recebeu atendimento, e seu estado de saúde é estável.

Mais tarde, um terceiro PM deu entrada na mesma unidade de saúde com ferimentos provocados por arma de fogo no pé. A Polícia Militar, porém, não explicou se esse terceiro PM que chegou ao hospital é o que atirou nos outros dois. A corporação também ainda não sabe a motivação do crime e não divulgou o nome do autor dos disparos, nem se ele será preso.

A Delegacia de Homicídios da Capital investigará o caso e foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Além disso, a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também acompanha a ocorrência.