Rio de Janeiro - O homem mais procurado pela polícia em Planaltina, no Distrito Federal, lutador e professor de MMA (Artes Marciais Mistas), Márcio Rogério de Sousa Pinto, foi preso nesta sexta-feira, no bairro de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. A prisão foi possível após semanas de trabalho de inteligência das Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), do Rio, em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo as investigações, a quadrilha que Márcio integra construiu até mesmo uma cisterna para torturar e matar pessoas com dívidas de drogas.



De acordo com a Polícia Civil do Rio, o Márcio Rogério de Sousa Pinto possui seis mandados de prisão expedidos pela Justiça de Planaltina referentes aos crimes de torturas, estupro, sequestro, cárcere privado, extorsão, roubo, corrupção de menores, associação criminosa, homicídio consumado e ocultação de cadáver. Em seu período como foragido da Justiça, Márcio passou por países da América Latina como Paraguai e Uruguai, até que neste mês, o monitoramento do setor de inteligência mostrou que ele havia retornado ao Rio de Janeiro.

Segundo os agentes, o lutador é líder de um grupo criminoso atuante em diversas comunidades de Planaltina. Entre os crimes praticados pelos integrantes da quadrilha durante o ano de 2018, estão tráfico de drogas, atos violentos, ameaças, sequestro, cárcere privado, extorsões, roubos, lesões corporais, estupro, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, torturas, ocultação de cadáver, homicídios e tentativas de assassinato.