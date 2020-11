Por O Dia

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz para ajudar a Secretária de Administração Penitenciária – SEAP – a conseguir informações que levem à localização e recaptura de Severino Ramos do Nascimento Soares, de 63 anos; Paulo Roberto Antônio Coelho, de 70 anos; Jorge Luiz de Sá, vulgo Pezão, de 63 anos e Marco Antônio Guedes Rocha da Silva, vulgo Marquinho Niterói, de 64 anos.

Os quatro detentos fugiram nesta quinta-feira, por volta das 20h, da Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé, Região Metropolitana do RJ, e são considerados foragidos do sistema prisional.



O local é de regime semiaberto, de dia eles ficam na área interior, e à noite, eles voltam para pavilhão central para dormir.



O pedreiro Severino Ramos foi preso em 2011, acusado de assassinar a própria esposa com uma marreta, e ter agredido a enteada na cabeça, na Favela da Rocinha, em São Conrado, Zona Sul do Rio. Ele estava sendo espancado por moradores quando os PMs o prenderam. Ele responde pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal decorrente de violência doméstica. Severino foi denunciado também por tentativa de homicídio à enteada, de 14 anos, que testemunhou o crime e sobreviveu. Em 2013, ele foi condenando a 33 anos de reclusão.



Paulo Roberto ainda responde a um processo pelo crime estupro (Artigo 213 do CP). Ele foi preso pela primeira vez em fevereiro de 1998. Em sua ficha criminal consta uma evasão em 2010, e a recaptura em março de 2014.



Jorge Luís, ainda responde a um processo pelo crime de tráfico de drogas.



Marco Antônio responde a quatro processos, sendo dois pelo crime de extorsão. Entrou pela primeira vez no sistema penitenciário em 2002, tendo varias passagens. A última foi abril de 2015, em um inquérito da 166ª DP – Angra dos Reis.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos quatro foragidos da Justiça, que ainda se encontram em liberdade, pedimos que denuncie anonimamente pelos seguintes canais abaixo:



Whatzapp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; Facebook/(inbox) ; telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ" ou pela caixa de mensagens do Twitter . Todas as informações serão encaminhadas à SEAP/RJ.