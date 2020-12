Por O Dia

Publicado 01/12/2020 00:00

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 35,4 toneladas de resíduos nas imediações das seções eleitorais da cidade. A quantidade é 67,03% menor do que a coletada no pleito do ano de 2016, que somou 107,5 toneladas no segundo turno. No primeiro turno deste ano, em 15 de novembro, o total coletado foi de 90,1 toneladas, contra 126,9 em 2016.

A operação da Companhia, que começou a partir das 17h, logo após o encerramento da votação, só foi finalizada às 22h de domingo. As ações contaram com 1.568 garis, com apoio de 264 veículos, entre viaturas para varrição mecanizada, lavagem hidráulica e caminhões de coleta e destinação dos resíduos. Os serviços incluíram varrição e remoção.

A Comlurb também auxiliou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com quem assinou um termo de cooperação para ajudar no transporte e colocação das urnas eletrônicas nas Zonas Eleitorais de toda a cidade. Foram 1.016 garis e mais 70 encarregados e supervisores da Companhia que iniciaram o serviço no sábado, véspera do pleito, e finalizaram no domingo, com o recolhimento dos equipamentos depois de encerrada a votação.