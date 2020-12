Por O Dia

Publicado 01/12/2020 00:00

Fiscais do Procon Estadual vistoriaram 25 lojas em seis shoppings pelo Rio, além de monitorar 10 websites de e-commerce, na última sexta-feira, dia oficial da Black Friday. A operação pretendia checar denúncias e verificar se houve maquiagem de preços, descumprimento da oferta e publicidade enganosa, além de orientar fornecedores sobre o Código de Defesa do Consumidor e normas consumeristas.

A ação ocorreu em lojas de eletrodomésticos, vestuários, perfumarias, artigos esportivos, telefonia, móveis e artigos para o lar. Desde o mês de outubro, a equipe de fiscalização e pesquisa vem monitorando os preços dos itens mais buscados durante a Black Friday, como televisores, celulares, fogões, geladeiras e lavadoras.

Os fiscais constataram irregularidades na oferta de cinco estabelecimentos comerciais. Todas exibiam o valor das parcelas de forma mais visível do que o preço total do produto e do número de parcelas. Já no e-commerce, dos 10 sites monitorados, constataram o mesmo problema em quatro.

Caso o consumidor tenha notado alguma oferta com indício de maquiagem de preços, o Procon-RJ orienta que seja enviada a captura de tela do preço anterior e do praticado na Black Friday para o WhatsApp de denúncias do órgão, através do número (21) 98104-5445.