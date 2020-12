Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 00:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou ontem o portal Refloresta Rio em comemoração ao 34º aniversário do programa de reflorestamento de encostas, completados em novembro. Neste período, o projeto plantou mais de 10 milhões de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, aumentando em 3,4 mil hectares a cobertura verde da cidade.

Desde o início, o programa tem contribuído para a redução de deslizamentos e proporcionado uma melhor qualidade de vida à população. O portal conta a história do programa Mutirão Reflorestamento, criado em 1986 com o objetivo de promover a contenção de encostas, recuperação e regularização das nascentes e mananciais, limitação da expansão das comunidades em áreas de risco e a recomposição paisagística.

Para isso, foram fundamentais os 15 mil moradores das comunidades por toda a cidade, que se voluntariaram para participar dos mutirões durante esses anos, recebendo uma bolsa-auxílio da prefeitura para trabalhar no plantio de mudas. A partir de 2011, um novo braço do programa de reflorestamento foi criado, o Rio Verde Novo, atuando fora de comunidades e utilizando outras fontes de recursos, como isenção fiscal e compensação ambiental de empresas que cometeram danos ao meio ambiente.

Com essa soma de esforços, foi possível aumentar a cobertura verde da cidade em aproximadamente 900 hectares, com o plantio de mais de 2 milhões de mudas. Foi também pelo programa Rio Verde Novo que o governo municipal começou a mais recente ação de reflorestamento da cidade, em Campo Grande, para cobrir 16 hectares, o equivalente a 160 mil metros quadrados com o plantio de mais de 39 mil mudas na Serra da Posse.

O plantio começou na semana passada e vai criar um corredor ecológico para a fauna entre a Serra do Mendanha e o Maciço da Pedra Branca, na Zona Oeste do Rio. Para conhecer o portal, os interessados devem acessar o link https://reflorestario.prefeitura.rio.