Rio - O Prefeito Marcelo Crivella nomeou, em decreto publicado nesta terça-feira, o secretário da Casa Civil, Paulo Albino Santos Soares, como o coordenador da transição ao governo eleito de Eduardo Paes.

A medida visa conferir à transição transparência e organização. Segundo o decreto, a Transição do Governo da Cidade do Rio de Janeiro viabilizará o acesso a todas as informações necessárias à próxima gestão, assim como aos órgãos de governo, colocando à disposição os serviços essenciais às decisões e atos que se fizerem necessários publicar no dia 1º de janeiro de 2021.

Fica designado como Coordenador de Transição do Governo o servidor de carreira e Secretário Chefe da Casa Civil, Paulo Albino Santos Soares.

O candidato eleito Eduardo Paes poderá ter acesso, por intermédio do Coodenador todas as informações que requerer, com exceção daquelas em que a legislação defina de privacidade individual dos contribuintes.

Os órgãos centrais das administrações direta e indireta da Prefeitura estarão à disposição, mas sempre através de encaminhamento pelo Coordenador de Transição, de forma a ordenar os procedimentos.

Caberá aos titulares dos órgãos e entidades designar, junto ao Coordenador de Transição, aqueles que ficarão à disposição para os contatos.

A Casa Militar do Prefeito - GP/CMP, a partir da segunda quinzena de dezembro, fará contato, através do Coordenador de Transição, com a nova gestão, de forma a definir o Ajudante de Ordens que ficará à disposição a partir do dia anterior ao dia da posse, bem como o apoio de segurança, assim como a mobilidade no dia da posse do Prefeito e da família.

A Coordenadoria do Cerimonial - GP/CCE contatará, através do Coordenador da Transição, o cerimonial da nova gestão, de forma a definir os procedimentos e detalhes do dia da posse no Palácio da Cidade.