Por O Dia

Publicado 01/12/2020 08:38

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam na segunda-feira (30/11) um homem apontado como integrante de uma quadrilha de roubo de cargas. Ele foi capturado na Avenida Brasil, na altura de comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Ele estava foragido da Justiça pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.



Segundo os agentes, o suspeito tentou fugir para o Complexo da Maré e houve troca de tiros entre os policiais da DRFC e traficantes da Nova Holanda. No confronto, ele acabou sendo baleado nas duas pernas e, após preso, foi encaminhado e um hospital.



A DRFC vem atuando em uma Força-Tarefa junto com outras delegacias distritais e especializadas, com o objetivo de investigar e prender criminosos do Complexo da Maré.