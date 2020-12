(Imagem ilustrativa) Segunda-feira atingiu sensação térmica de 45,2ºC em Irajá, Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 09:24 | Atualizado 01/12/2020 09:57

Rio - Após uma segunda-feira que atingiu sensação térmica de 45,2ºC em Irajá, o Rio segue com temperatura elevada nesta terça-feira, mas tem previsão de declínio, com máxima de 34ºC. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, ventos em médios níveis da atmosfera manterão o tempo instável no município do Rio.

De acordo com o Alerta Rio, haverá predomínio de céu nublado ao longo do dia e previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento, podendo ser moderada no período da noite. Os ventos estarão fracos a moderados.

Confira previsão para os próximos dias:

Na quarta-feira, o tempo deve seguir instável no Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada isolada durante a tarde. As temperaturas se manterão estáveis.

Na quinta-feira, a aproximação de uma frente fria pelo oceano influenciará o tempo no Rio, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a partir da noite, podendo vir acompanhadas de rajadas de vento moderado. As temperaturas estarão em elevação.

Na sexta-feira, a passagem desta frente fria pelo oceano manterá o predomínio de céu nublado, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados ao longo do dia e as temperaturas apresentarão declínio.

No sábado, o transporte de umidade do oceano ocasionará chuva fraca isolada ao longo do dia no Rio. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão novo declínio.