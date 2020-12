Uma das maiores empresas de ônibus do RJ demitiu funcionários. Cleber Mendes / Agência O Dia

Por Carina Petrenko*

Publicado 01/12/2020 13:38 | Atualizado 01/12/2020 14:01

Rio - Funcionários da empresa de ônibus Transportes Flores, localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense foram demitidos na manhã desta terça-feira (1). Nas redes sociais, informações davam conta de que seriam 200 demissões, porém, a assessoria da Flores não confirmou.

Em meio ao aumento no número de casos de Covid-19 no Rio , a Flores informou que a causa das demissões é a crise econômica, agravada pela pandemia. A empresa também informou que os trabalhadores demitidos poderão sacar o FGTS e acessar o auxílio desemprego. Além disso, será fornecida cesta básica até fevereiro.

Questionada pelo jornal O DIA, a assessoria de impresa da empresa Transportes Flores emitiu a seguinte nota:

"A demissão dos funcionários da Transportes Flores é parte do contexto lamentável enfrentado pelo setor de transporte de passageiros no RJ. Além da crise econômica, a situação foi fortemente agravada pela pandemia.



Sem atuação consistente do poder público em favor de um setor tão vital para a economia e para a qualidade de vida das pessoas, quem sai penalizado são as empresas, os trabalhadores do setor e a sociedade.



A Flores informa que os trabalhadores poderão sacar o FGTS e acessar o auxílio desemprego. Além disso, a empresa fornecerá cesta básica até fevereiro.



Nos últimos cinco anos, 15 empresas de ônibus fecharam no Rio de Janeiro, como resultado da redução de tarifas e da perda de passageiros."

Outras demissões

Em setembro deste ano , a Transportes Flores demitiu 300 funcionários, entre cobradores, motoristas e profissionais de manutenção e operação. A empresa alega que as demissões ocorreram por queda de faturamento com a pandemia.

