Paes nomeou Calero como líder da Secretaria de Governo e Integridades Públicas Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 01/12/2020 14:11 | Atualizado 01/12/2020 14:45

Rio - O futuro prefeito Eduardo Paes (DEM) anunciou Marcelo Calero como líder da Secretaria de Governo e Integridade Pública. O trabalho, vinculado à Casa Civil, será um conjunto de ferramentas da Prefeitura para evitar esquemas de corrupção de servidores e autoridades. Agentes públicos terão seus padrões de consumo monitorados e responderão a questionários a fim de observar possíveis conflitos de interesse.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, na sede da Firjan, Calero anunciou o delegado de polícia Brenno Carnavale como subsecretário de Integridade Pública. Calero afirmou que dois princípios básicos irão reger o programa: "vigilância permanente e tolerância zero". "Nós teremos mecanismos, ferramentas para que as autoridades, gestores, agentes públicos sejam permanentemente avaliados. Não haverá tolerância a comportamentos desviantes", explicou Calero.

Agentes públicos terão seus padrões de consumos monitorados, desde a declaração de imposto de renda até sociedade em empresas. "Vamos fazer verificação de sinais exteriores de riqueza. Isso vai desde a documentação que vai ser apresentada, como declaração de imposto de renda, até padrão de consumo. Queremos saber quanto a família daquela autoridade gasta no cartão de crédito. Queremos saber se haverá acréscimo de renda durante a passagem pela Prefeitura. Não dá para um agente público de repente aparecer com uma mansão de luxo", disse o líder do programa, que também pretende implementar questionários para evitar conflitos de interesse entre o trabalho público e o privado dos servidores.

"Responderão questionários para percebermos eventuais conflitos de interesse. Esse questionário terá uma série de perguntas onde perceberemos esses conflitos. Possíveis participações societárias, dele e de filhos, e a partir disso entender os conflitos. Engana-se quem pensa que entrará na Prefeitura para benefício próprio".